Организаторы Гран-при Катара заверили, что не будут ограничивать свободу слова пилотов

Президент федерации автомобильного спорта Катара Абдулрахман Аль Маннаи заверил, что на Гран-при Катара у гонщиков Формулы-1 не будет никаких проблем со свободой слова.



«Мы будем только рады помочь пилотам Формулы-1 высказывать своё мнение. С нашей стороны не будет ограничений свободы слова, гонщики смогут говорить всё, что посчитают нужным.



Катар в последние несколько лет работает над улучшением положения дел в области труда и добился большого прогресса, хотя мы ещё не добрались до идеала. Мы открыты для критики.



Увы, разбрызгивания шампанского или другого алкоголя на подиуме не будет, но мы предложим альтернативу. Мы уважаем чужие ценности и культуру, но при этом не хотим забывать и свои», — цитирует функционера GrandPX.

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