В Amnesty International выступили с заявлением относительно сделки Формулы-1 и Катара

Международная неправительственная организация Amnesty International отреагировала на соглашение между руководством Формулы-1 и Катаром. С 19 по 21 ноября в этой стране состоится этап чемпионата мира. Кроме того, промоутеры этапа подписали контракт с Формулой-1 на проведение гонок с 2023 года. Соглашение рассчитано на 10 лет.

«Положение с правами человека в Катаре вызывает крайнюю обеспокоенность. Начиная с жестокого обращения с рабочими-мигрантами и заканчивая ограничениями свободы слова и криминализацией однополых отношений. Формула-1 должна настаивать на том, чтобы все контракты, относящиеся к этому этапу, содержали строгие трудовые стандарты на всех стадиях этого процесса», — приводит выдежку из заявления организации Daily Mail.