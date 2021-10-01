В Amnesty International выступили с заявлением относительно сделки Формулы-1 и Катара
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Международная неправительственная организация Amnesty International отреагировала на соглашение между руководством Формулы-1 и Катаром. С 19 по 21 ноября в этой стране состоится этап чемпионата мира. Кроме того, промоутеры этапа подписали контракт с Формулой-1 на проведение гонок с 2023 года. Соглашение рассчитано на 10 лет.
«Положение с правами человека в Катаре вызывает крайнюю обеспокоенность. Начиная с жестокого обращения с рабочими-мигрантами и заканчивая ограничениями свободы слова и криминализацией однополых отношений. Формула-1 должна настаивать на том, чтобы все контракты, относящиеся к этому этапу, содержали строгие трудовые стандарты на всех стадиях этого процесса», — приводит выдежку из заявления организации Daily Mail.
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