Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Главный гоночный инженер «Хааса»: подход Мика Шумахера к гонкам мотивирует инженеров

Главный гоночный инженер «Хааса»: подход Мика Шумахера к гонкам мотивирует инженеров
Комментарии

Главный гоночный инженер «Хааса» Аяо Комацу рассказал о подходе Мика Шумахера при работе с инженерами.

«Мик всегла упорно работает, независимо от того, хороший он проводит уик-энд, или плохой. Он очень самокритичен в хорошем смысле этого слова. Он всегда ищет, где можно добиться прогресса. Когда он обсуждает вещи и говорит, что что-то сделал неправильно, это не вгоняет его в депрессию, а придаёт дополнительную мотивацию.

В первую очередь он смотрит на себя и на те вещи, на которые он может повлиять. Он упорно трудится. Это правильный подход. И такой подход даёт дополнительную мотивацию инженерам, то есть это работает в обе стороны», — приводит слова Аяо Комацу GPFans.

Ы нынешнем сезоне Мик Шумахер занимает 19-ю строчку в личном зачёте, не набрав ни одного очка.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021