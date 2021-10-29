Главный гоночный инженер «Хааса»: подход Мика Шумахера к гонкам мотивирует инженеров

Главный гоночный инженер «Хааса» Аяо Комацу рассказал о подходе Мика Шумахера при работе с инженерами.
«Мик всегла упорно работает, независимо от того, хороший он проводит уик-энд, или плохой. Он очень самокритичен в хорошем смысле этого слова. Он всегда ищет, где можно добиться прогресса. Когда он обсуждает вещи и говорит, что что-то сделал неправильно, это не вгоняет его в депрессию, а придаёт дополнительную мотивацию.
В первую очередь он смотрит на себя и на те вещи, на которые он может повлиять. Он упорно трудится. Это правильный подход. И такой подход даёт дополнительную мотивацию инженерам, то есть это работает в обе стороны», — приводит слова Аяо Комацу GPFans.
Ы нынешнем сезоне Мик Шумахер занимает 19-ю строчку в личном зачёте, не набрав ни одного очка.
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