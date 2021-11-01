«Заработал своё пиво». Валттери Боттас проехал на велосипеде 30 км со спущенной шиной

Финский пилот команды Формулы-1 «Мерседес» Валттери Боттас принял участие в бельгийской велогонке для любителей. Как рассказал гонщик, на половине 62-километровой трассы он проколол шину, что не помешало ему финишировать в топ-10.



«Проколол шину на половине пути. До конца трассы ехал с «плоской задницей», но всё равно финишировал в топ-10. Заработал своё пиво», — написал Боттас в «Инстаграме».

Фото: «инстаграм» Валттери Боттаса

Формула-1. Общий зачёт



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 287.5 очков

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 275.5

3. Валттери Боттас («Мерседес») – 185

4. Серхио Перес («Ред Булл») – 150

5. Ландо Норрис («Макларен») – 149

6. Шарль Леклер («Феррари») – 128

7. Карлос Сайнс («Феррари») – 122.5

8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 105

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 74

10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 58

11. Эстебан Окон («Альпин») – 46

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 36

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 26

14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 20

15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16

16. Николас Латифи («Уильямс») – 7

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 6

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 1

19. Мик Шумахер («Хаас») – 0

20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0

21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.