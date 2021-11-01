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«Заработал своё пиво». Валттери Боттас проехал на велосипеде 30 км со спущенной шиной

«Заработал своё пиво». Валттери Боттас проехал на велосипеде 30 км со спущенной шиной
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Финский пилот команды Формулы-1 «Мерседес» Валттери Боттас принял участие в бельгийской велогонке для любителей. Как рассказал гонщик, на половине 62-километровой трассы он проколол шину, что не помешало ему финишировать в топ-10.

«Проколол шину на половине пути. До конца трассы ехал с «плоской задницей», но всё равно финишировал в топ-10. Заработал своё пиво», — написал Боттас в «Инстаграме».

Фото: «инстаграм» Валттери Боттаса

Формула-1. Общий зачёт

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 287.5 очков
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 275.5
3. Валттери Боттас («Мерседес») – 185
4. Серхио Перес («Ред Булл») – 150
5. Ландо Норрис («Макларен») – 149
6. Шарль Леклер («Феррари») – 128
7. Карлос Сайнс («Феррари») – 122.5
8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 105
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 74
10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 58
11. Эстебан Окон («Альпин») – 46
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 36
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 26
14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 20
15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16
16. Николас Латифи («Уильямс») – 7
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 6
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 1
19. Мик Шумахер («Хаас») – 0
20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0
21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.

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