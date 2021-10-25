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Боттас выложил мем, посвящённый очередной смене мотора на его машине

Боттас выложил мем, посвящённый очередной смене мотора на его машине
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Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас оценил созданный болельщиками мем, посвящённый очередному штрафу пилота за превышение разрешённого лимита на силовые установки.

Перед гонкой Гран-при США Боттас получил уже шестой двигатель внутреннего сгорания при трёх разрешённых на сезон, из-за чего получил штраф в пять позиций на стартовой решётке и стартовал в гонке с девятой, а не четвёртой позиции.

В ответ на решение «Мерседеса» один из болельщиков создал мем, на котором стоит Боттас в магазине, а подпись гласит: «После времени, проведённого в «Мерседесе», Валттери Боттас принял решение открыть собственный магазин с запчастями для двигателей».

По итогам гонки Валттери Боттас финишировал на шестой позиции, набрав восемь очков.

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