В 2022 году команды Формулы-1 будут рассказывать журналистам о новинках на машинах

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун рассказал, что в 2022 году по пятницам в гоночный уик-энд команды будут подробно рассказывать журналистам о новинках на их машинах.
«По пятницам мы планируем организовывать специальные сессии для журналистов, на которых представители СМИ смогут посмотреть на болиды команд и пообщаться с инженерами. Мы стараемся продвигать инициативы, направленные на более активную вовлечённость журналистов и зрителей, чтобы все больше понимали, что происходит в Формуле-1.
По этой причине в 2022 году утром в пятницу перед Гран-при мы будем показывать журналистам машины, а команды будут объяснять, какие сделали изменения перед этим уик-эндом, и при этом будут сообщать обо всём ФИА. Это добавит интереса к Формуле-1, раскроет её с новой стороны, потому что техническая составляющая интересна многим болельщикам», — приводит слова Росса Брауна Motorsport.
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