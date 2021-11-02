Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Смаль высказался о завоевании третьего места в итальянской Формуле-4

Смаль высказался о завоевании третьего места в итальянской Формуле-4
Комментарии

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Кирилл Смаль прокомментировал окончание сезона в итальянской Формуле-4, где благодаря успешному выступлению на финальном этапе в Монце он сумел занять третье место в личном зачёте. Смаль финишировал в финальных трёх гонках на шестой, пятой и второй позициях.

«Хочу сказать большое спасибо каждому сотруднику команды Prema и программы SMP Racing. Мне было очень приятно работать с вами на протяжении всего этого сезона. Мы побеждали и проигрывали вместе. Вы всегда были рядом и верили в меня. Я это очень ценю!

Также спасибо каждому из моих болельщиков. Ваша поддержка давала мне силы для достижения хороших результатов. Вы невероятные!» — написал Смаль в своём аккаунте в «Инстаграме».

Новость по теме
Глава «Премы» ответил, стоит ли Кириллу Смалю переходить сразу в Формулу-3
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021