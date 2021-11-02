Смаль высказался о завоевании третьего места в итальянской Формуле-4
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Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Кирилл Смаль прокомментировал окончание сезона в итальянской Формуле-4, где благодаря успешному выступлению на финальном этапе в Монце он сумел занять третье место в личном зачёте. Смаль финишировал в финальных трёх гонках на шестой, пятой и второй позициях.
«Хочу сказать большое спасибо каждому сотруднику команды Prema и программы SMP Racing. Мне было очень приятно работать с вами на протяжении всего этого сезона. Мы побеждали и проигрывали вместе. Вы всегда были рядом и верили в меня. Я это очень ценю!
Также спасибо каждому из моих болельщиков. Ваша поддержка давала мне силы для достижения хороших результатов. Вы невероятные!» — написал Смаль в своём аккаунте в «Инстаграме».
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