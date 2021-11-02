Формула-1 проведёт исследование, направленное на решение проблемы гонок в дождливую погоду

В Формуле-1 собираются всерьёз заняться решением проблемы проведения гонок в дождливую погоду. Инициатива является реакцией на Гран-при Бельгии этого года, где видимость была настолько плохой, что пилоты проехали всего три круга на мокрой трассе в режиме машины безопасности. Формальным победителем тогда был признан стартовавший с поула Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Пилоты получили половинные очки за гонку.
«Мы собираемся изучить, как будет проходить процесс расхода брызг на новых автомобилях. У нас есть определённые мысли относительно того, что можно было бы немного улучшить. Над этим собираемся работать, чтобы исправить ситуацию.
Вообще, две большие проблемы в гонках на мокрой трассе — это видимость и аквапланирование. Аквапланирование — это проблема, которую после определённого момента решить невозможно. Но видимость — это то, что мы можем улучшить. Над этим и будем работать», — приводит слова спортивного директора Формулы-1 Росса Брауна Motorsport.
- 2 ноября 2021
-
18:20
-
17:21
-
16:44
-
16:00
-
15:01
-
14:34
-
13:55
-
13:32
-
13:23
-
12:22
-
11:11
-
09:40
-
00:43
- 1 ноября 2021
-
23:51
-
22:48
-
21:50
-
20:52
-
19:55
-
18:39
-
17:18
-
16:18
-
15:11
-
13:50
-
13:13
-
12:18
-
11:24
-
09:39
-
00:33
- 31 октября 2021
-
23:56
-
22:37
-
21:45
-
20:40
-
18:59
-
17:48
-
15:00