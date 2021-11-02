Формула-1 проведёт исследование, направленное на решение проблемы гонок в дождливую погоду

В Формуле-1 собираются всерьёз заняться решением проблемы проведения гонок в дождливую погоду. Инициатива является реакцией на Гран-при Бельгии этого года, где видимость была настолько плохой, что пилоты проехали всего три круга на мокрой трассе в режиме машины безопасности. Формальным победителем тогда был признан стартовавший с поула Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Пилоты получили половинные очки за гонку.



«Мы собираемся изучить, как будет проходить процесс расхода брызг на новых автомобилях. У нас есть определённые мысли относительно того, что можно было бы немного улучшить. Над этим собираемся работать, чтобы исправить ситуацию.



Вообще, две большие проблемы в гонках на мокрой трассе — это видимость и аквапланирование. Аквапланирование — это проблема, которую после определённого момента решить невозможно. Но видимость — это то, что мы можем улучшить. Над этим и будем работать», — приводит слова спортивного директора Формулы-1 Росса Брауна Motorsport.

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