Марк Маркес пропустит Гран-при Алгарве
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Испанский гонщик «Хонды» Марк Маркес не сможет принять участия в Гран-при Алгарве. Шестикратный чемпион MotoGP получил сотрясение мозга. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Инцидент произошёл во время тренировки на бездорожье. После наблюдения за восстанавливающимся в течение нескольких дней гонщиком врачи команды приняли решение всё же не допускать Маркеса к соревнованиям. Такая мера была принята в качестве предосторожности.
Напомним, новым чемпионом MotoGP стал 22-летний гонщик «Ямахи» Фабио Куартараро. Это произошло 24 октября после гонки Гран-при Эмилии-Романьи. Куартараро в том заезде показал четвёртый результат. Победителем гонки Гран-при Эмилии-Романьи MotoGP стал как раз Марк Маркес.
Новость по темеФабио Куартараро стал чемпионом MotoGP
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