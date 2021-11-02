Марк Маркес пропустит Гран-при Алгарве

Испанский гонщик «Хонды» Марк Маркес не сможет принять участия в Гран-при Алгарве. Шестикратный чемпион MotoGP получил сотрясение мозга. Об этом сообщается на официальном сайте команды.



Инцидент произошёл во время тренировки на бездорожье. После наблюдения за восстанавливающимся в течение нескольких дней гонщиком врачи команды приняли решение всё же не допускать Маркеса к соревнованиям. Такая мера была принята в качестве предосторожности.



Напомним, новым чемпионом MotoGP стал 22-летний гонщик «Ямахи» Фабио Куартараро. Это произошло 24 октября после гонки Гран-при Эмилии-Романьи. Куартараро в том заезде показал четвёртый результат. Победителем гонки Гран-при Эмилии-Романьи MotoGP стал как раз Марк Маркес.

Новость по теме Фабио Куартараро стал чемпионом MotoGP