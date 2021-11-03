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Тото Вольф: конечно, Валттери Боттас — не феномен вроде Хэмилтона или Ферстаппена

Тото Вольф: конечно, Валттери Боттас — не феномен вроде Хэмилтона или Ферстаппена
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Глава автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о перспективах Валттери Боттаса в «Альфа Ромео». Напомним, финский гонщик подписал с итальянской командой многолетний контракт, который начнёт действовать с сезона-2022.

«Я считаю, что Боттас станет лидером „Альфа Ромео“. Он может повести команду вперёд за собой. Конечно, Боттас — не феномен вроде Хэмилтона или Ферстаппена. Такие гонщики, как Льюис и Макс, вообще появляются крайне редко. Но, к примеру, на Гран-при Турции Боттас выступил лучше них обоих», — приводит слова Вольфа GrandPX.

Ранее Вольф поделился мнением о перспективах пилота Джорджа Расселла, который и заменит Валттери Боттаса в составе «серебряных» стрел.

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