Тото Вольф: конечно, Валттери Боттас — не феномен вроде Хэмилтона или Ферстаппена
Поделиться
Глава автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о перспективах Валттери Боттаса в «Альфа Ромео». Напомним, финский гонщик подписал с итальянской командой многолетний контракт, который начнёт действовать с сезона-2022.
«Я считаю, что Боттас станет лидером „Альфа Ромео“. Он может повести команду вперёд за собой. Конечно, Боттас — не феномен вроде Хэмилтона или Ферстаппена. Такие гонщики, как Льюис и Макс, вообще появляются крайне редко. Но, к примеру, на Гран-при Турции Боттас выступил лучше них обоих», — приводит слова Вольфа GrandPX.
Ранее Вольф поделился мнением о перспективах пилота Джорджа Расселла, который и заменит Валттери Боттаса в составе «серебряных» стрел.
Комментарии
- 3 ноября 2021
-
18:34
-
17:39
-
16:55
-
15:39
-
14:29
-
13:37
-
12:46
-
11:19
-
10:28
-
09:59
-
00:50
-
00:35
- 2 ноября 2021
-
23:35
-
22:44
-
21:17
-
20:14
-
19:19
-
18:20
-
17:21
-
16:44
-
16:00
-
15:01
-
14:34
-
13:55
-
13:32
-
13:23
-
12:22
-
11:11
-
09:40
-
00:43
- 1 ноября 2021
-
23:51
-
22:48
-
21:50
-
20:52
-
19:55
Партнерский контент