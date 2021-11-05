Хэмилтон и Райкконен вызваны к стюардам Гран-при Мексики

Стюарды Гран-при Мексики Формулы-1 вызвали к себе двух гонщиков по итогам первой части пятничных свободных заездов — британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и финского гонщика «Альфа Ромео» Кими Райкконена. Хэмилтон явится к судьям в 21:45 мск, Райкконен — в 22:00 мск.



Оба пилота во время тренировки срезали первый поворот трассы, однако, вопреки инструкциям гоночного директора, вернулись на трассу не по правилам — не объехав с левой стороны колышек в третьем повороте. Теперь стюарды изучат действия пилотов, выслушают их собственные комментарии и примут решение, достойны ли действия Хэмилтона и Райкконена какого-либо наказания.



Лучшее время в первой тренировке Гран-при Мексики показал Валттери Боттас, Хэмилтон стал вторым, а третья позиция у Макса Ферстаппена.