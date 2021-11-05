Стюарды вынесли решение по инцидентам с участием Хэмилтона и Райкконена

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен получили официальные предупреждения от гоночной дирекции ФИА.



Оба пилота во время тренировки срезали первый поворот трассы, однако, вопреки инструкциям гоночного директора, вернулись на трассу не по правилам — не объехав с левой стороны колышек в третьем повороте.



Оба пилота были вызваны к стюардам для объяснений, после которых стюарды вынесли решение выписать пилотам предупреждения. Для обоих они стали первыми в нынешнем сезоне.



В случае, если пилот получает три предупреждения за сезон, он потеряет 10 позиций на старте следующей гонки.



Лучшее время в первой тренировке Гран-при Мексики показал Валттери Боттас, Хэмилтон стал вторым, а третья позиция у Макса Ферстаппена.

