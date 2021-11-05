Аварии Переса и Леклера в первой тренировке Гран-при Мексики. Видео

Во время первой тренировки Гран-при Мексики сразу два пилота ошиблись и повредили задние крылья в 17-м повороте — гонщик «Ред Булл» Серхио Перес и представитель «Феррари» Шарль Леклер. Примечательно, что оба пилота попали в аварии в одном месте с разницей всего в несколько десятков секунд.
И Леклеру, и Пересу пришлось вернуться в боксы для ремонта, однако «Феррари» и «Ред Булл» сумели вовремя восстановить повреждённые части болидов и вернуть гонщиков на трассу.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео аварий можно в «твиттере» Формулы-1.
По итогам тренировки Серхио Перес показал четвёртый результат, а Шарль Леклер закончил тренировку на восьмой позиции.
Лучший результат по итогам заезда показал пилот немецкой команды «Мерседес» Валттери Боттас, вторым стал его напарник Льюис Хэмилтон, третье время — у лидера чемпионата мира, Макса Ферстаппена из «Ред Булл».
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-е время. Его партнёр по команде Мик Шумахер стал 19-м.
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