Стало известно, когда «Альфа Ромео» примет окончательное решение о втором пилоте команды
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Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр рассказал, когда команда примет окончательное решение о втором пилоте команды. Напомним, в следующем сезоне за болидом «Альфа Ромео» будет выступать нынешний пилот «Мерседеса» финн Валттери Боттас.
«Сейчас к нам приковано не так много внимания. Так вот, мы примем решение в ближайшие пару дней, возможно, после Бразилии. Конечно, Джовинацци испытывает давление, но в паддоке все находятся в таком же положении: от механиков до инженеров и гонщиков. Давление испытывают и Ферстаппен, Хэмилтон. Но наша задача — преодолевать всё это», — приводит слова Вассёра Motorsport Week.
Ранее Джовинацци признался, что участие в гонках ввиду отсутствия у него контракта на следующий сезон даётся ему непросто.
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