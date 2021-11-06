Боттас: «Мерседесу» нужно время, потому что «Ред Булл» определённо выглядит быстрее

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал выступление в первых двух тренировках Гран-при Мексики. По результатам первой свободной практики Валттери оказался лучшим, по итогам другой — был вторым, уступив гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену 0,424 секунды.



«Начало дня выдалось на самым простым из-за низкого сцепления. К тому же на трассе было очень пыльно, а это, в свою очередь, мешало нам разобраться с машиной.



Но резюмируя, я бы отметил, что нам всё ещё определённо нужно время, потому что «Ред Булл» кажется немного быстрее. Нет, сегодня они определённо выглядят быстрее, по крайней мере, на одном круге. У них действительно хороший темп на «софте». Так что нам нужно найти немного времени, если мы хотим бороться за поул», — приводит слова Боттаса Racingnews365.



Напомним, начало третьей тренировки запланировано на 20:00 по московскому времени.



Ранее спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко предположил, что что Пьер Гасли из «Альфа Таури» способен бороться с Пересом и пилотами «Мерседеса» на Гран-при Мексики.

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