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Ландо Норрис получил штраф за замену двигателя

Ландо Норрис получил штраф за замену двигателя
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис будет стартовать из конца стартовой решётки в гонке Гран-при Мексики, сообщает пресс-служба британской команды. Британский гонщик получил штраф за замену силовой установки.

Ранее стало известно, что штрафы за замены моторов получили пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл и гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода. По слухам, такой же штраф может ждать гонщика «Альпин» Эстебана Окона.

Кроме того, штраф в пять позиций получил пилот «Уильямса» Джордж Расселл.

Формула-1. Общий зачёт

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 287.5 очков
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 275.5
3. Валттери Боттас («Мерседес») – 185
4. Серхио Перес («Ред Булл») – 150
5. Ландо Норрис («Макларен») – 149
6. Шарль Леклер («Феррари») – 128
7. Карлос Сайнс («Феррари») – 122.5
8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 105
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 74
10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 58
11. Эстебан Окон («Альпин») – 46
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 36
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 26
14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 20
15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16
16. Николас Латифи («Уильямс») – 7
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 6
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 1
19. Мик Шумахер («Хаас») – 0
20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0
21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.

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