Ландо Норрис получил штраф за замену двигателя

Пилот «Макларена» Ландо Норрис будет стартовать из конца стартовой решётки в гонке Гран-при Мексики, сообщает пресс-служба британской команды. Британский гонщик получил штраф за замену силовой установки.



Ранее стало известно, что штрафы за замены моторов получили пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл и гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода. По слухам, такой же штраф может ждать гонщика «Альпин» Эстебана Окона.



Кроме того, штраф в пять позиций получил пилот «Уильямса» Джордж Расселл.



Формула-1. Общий зачёт



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 287.5 очков

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 275.5

3. Валттери Боттас («Мерседес») – 185

4. Серхио Перес («Ред Булл») – 150

5. Ландо Норрис («Макларен») – 149

6. Шарль Леклер («Феррари») – 128

7. Карлос Сайнс («Феррари») – 122.5

8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 105

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 74

10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 58

11. Эстебан Окон («Альпин») – 46

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 36

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 26

14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 20

15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16

16. Николас Латифи («Уильямс») – 7

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 6

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 1

19. Мик Шумахер («Хаас») – 0

20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0

21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.