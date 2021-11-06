Тото Вольф опроверг, что Хэмилтон получит штраф за замену мотора в Мексике

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф опроверг слухи о том, что Льюис Хэмилтон получит штраф за замену мотора в Мексике и выразил надежду, что команде не придётся менять двигатель на машине британца до конца сезона.



«Мы чувствуем себя гораздо увереннее, если говорить об одной конкретной проблеме — похоже, что она решена. Думаю, получать штраф всегда неприятно, потому что в современной Формуле-1 трудно обгонять. Вы видели, что на Гран-при Турции Валттери Боттас доминировал, а в США он застрял в трафике.



Так что мы разбираемся со всем на ходу. Мы решаем, стоит брать штраф, или нет. Безусловно, мы не будем делать этого в Мексике. Возможно, нам не понадобится новый двигатель до конца сезона. Сейчас мы обсуждаем этот вопрос», — приводит слова Тото Вольфа Autosport.



Ранее на Гран-при Турции Льюис получил четвёртый двигатель внутреннего сгорания, но на его автомобиль не установили новые генераторы MGU-K и MGU-H.