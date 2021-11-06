Квалификация Гран-при Мексики была надолго остановлена после аварии Стролла

Квалификация Гран-при Мексики Формулы-1 на автодроме имени братьев Родригес была надолго остановлена во время первого сегмента. Причиной для красных флагов стала серьёзная авария канадского гонщика «Астон Мартин» Лэнса Стролла, в которую он попал на выходе из последнего поворота, когда готовился к началу первого быстрого круга.
Сам Стролл в аварии не пострадал. Канадец в любом случае должен был получить штраф и стартовать с конца решётки из-за получения сверхлимитного двигателя.
Машину канадца довольно оперативно эвакуировали с места аварии, однако маршалам и представителям ФИА пришлось долгое время восстанавливать барьер, в который врезался Стролл во время двойного удара — сначала задней частью автомобиля, а затем передней.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификацию Гран-при Мексики Формулы-1.
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