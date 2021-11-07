Стролл объяснил свою аварию в квалификации Гран-при Мексики
Поделиться
Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировал собственную аварию в начале первого сегмента квалификации Гран-при Мексики Формулы-1. Стролл разбил машину в последнем повороте трассы.
«Я в порядке. У немного широковато шёл в последнем повороте, там было грязно, и я потерял машину на выходе из-за нехватки сцепления. Команде предстоит немало поработать над ремонтом, это досадно. Я хотел посмотреть, на что мы можем быть способны в квалификации, посмотреть, какие ощущения от машины, пусть даже нам предстояло стартовать с конца решётки в любом случае. Мы сделаем максимум возможного, чтобы пробиться в пелотоне наверх во время гонки и отыграть ряд позиций», — приводит слова Стролла пресс-служба «Астон Мартин».
Комментарии
- 7 ноября 2021
-
02:23
-
02:14
-
02:09
-
02:04
-
01:37
-
01:32
-
01:28
-
01:20
-
01:14
-
01:10
-
00:31
-
00:25
- 6 ноября 2021
-
23:21
-
23:01
-
22:32
-
21:15
-
21:04
-
20:15
-
19:51
-
18:16
-
17:56
-
16:46
-
16:00
-
15:56
-
15:10
-
13:45
-
12:20
-
11:34
-
10:42
-
10:21
-
10:13
-
10:09
-
10:04
-
09:59
-
09:54
Партнерский контент