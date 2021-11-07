Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стролл объяснил свою аварию в квалификации Гран-при Мексики

Стролл объяснил свою аварию в квалификации Гран-при Мексики
Комментарии

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировал собственную аварию в начале первого сегмента квалификации Гран-при Мексики Формулы-1. Стролл разбил машину в последнем повороте трассы.

«Я в порядке. У немного широковато шёл в последнем повороте, там было грязно, и я потерял машину на выходе из-за нехватки сцепления. Команде предстоит немало поработать над ремонтом, это досадно. Я хотел посмотреть, на что мы можем быть способны в квалификации, посмотреть, какие ощущения от машины, пусть даже нам предстояло стартовать с конца решётки в любом случае. Мы сделаем максимум возможного, чтобы пробиться в пелотоне наверх во время гонки и отыграть ряд позиций», — приводит слова Стролла пресс-служба «Астон Мартин».

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021