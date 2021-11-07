Мазепин прокомментировал споры с командой по радио насчёт обгона Шумахера

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин объяснил, почему в квалификации Гран-при Мексики он просил команду об обгоне Мика Шумахера на прогревочном круге и почему остался недоволен тем фактом, что гоночный инженер не разрешил ему опередить немца.



«Это продолжающаяся история. Мне нужно было ехать немного быстрее, чтобы прогреть шины. В Зандворте меня обогнали, хотя моя машина ехала первой. Тогда мне сказали, что пилоты могут делать это, если им нужно по-другому работать с шинами. После красного флага мне нужно было работать с ними по-другому. В четвёртом повороте я попросил об обмене позициями, но мне отказали. Я следовал правилам, но, похоже, с другой стороны гаража ситуация другая», — приводит слова Мазепина Motorsport-Total.