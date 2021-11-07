Перес прокомментировал вылет позади Цуноды в квалификации Гран-при Мексики

Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свой вылет в третьем сегменте квалификации Гран-при Мексики, когда перед ним на обочину выехал Юки Цунода.



«Юки ехал впереди меня, и я думаю, что он был немного близковато в быстрых поворотах. Очень трудно, когда машина едет прямо перед домой. К сожалению, я соскользнул с трассы. Думаю, я мог бы проехать на пару десятых быстрее, однако „Мерседес“ сегодня был слишком быстр.



Машина не была такой, как в третьей практике. Не знаю, почему. Полагаю, что нам нужно было изменить заднее антикрыло. Я должен посмотреть с командой, можно ли было сделать что-то по-другому — например, в плане подготовки шин. „Мерседес“ был очень силён в третьем сегменте, они нас превзошли», — приводит слова Переса Motorsport-Magazin.