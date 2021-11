Бедрин выиграл финальную гонку сезона немецкой Формулы-4

На «Нюрбургринге» завершился сезон немецкой Формулы-4. Главным фаворитом перед финальным уик-эндом был британец Оливер Бирман, который ранее оформил чемпионство в итальянской Ф-4. Однако первый заезд для британца не задался: он стартовал вторым, а справа его бросился блокировать Тим Трамнитц — главный соперник в чемпионате, выигравший поул. В итоге произошёл контакт — и Бирман, лишившийся переднего антикрыла, отправился в боксы за новым носовым обтекателем, в то время как Тим Трамнитц благополучно уехал вперёд и одержал победу.



На второе место после столкновения лидеров чемпионата выбрался Владислав Ломко, и хотя под финиш россиянин уступил Джошуа Дюфеку, всё равно смог подняться на подиум. Бирману же пришлось прорываться сквозь строй соперников. Отчасти Оливеру помог выехавший после аварии Люка Браунинга автомобиль безопасности, тем не менее прорыв на пятое место всё равно выглядел впечатляюще и позволил сохранить восемь очков запаса.



Вторая гонка полностью прошла под диктовку Бирмана, который на сырой от прошедшего утром дождя трассе уверенно контролировал ход гонки и записал на свой счёт шестую в сезоне победу. Трамнитц же так и не смог подняться выше четвёртой строчки и в итоге отстал от лидера чемпионата на 21 очко. Даже столь малым шансом Тиму воспользоваться не дали: в первом повороте финального заезда в немца врезался Джошуа Дюфек, и Трамнитц в итоге остался без очков. Бирман в последней гонке был четвёртым, но этого ему с лихвой хватило для победы в чемпионате.



Первым же клетчатый флаг в заключительной гонке сезона встретил Никита Бедрин. Этой победой россиянин обеспечил себе место в первой пятёрке общего зачёта — в дополнение к выигранному ранее званию лучшего новичка года. Владислав Ломко в последней гонке стал десятым и замкнул топ-6. Ну а Кирилл Смаль, который провёл в этом году два этапа в ADAC Ф-4, расположился в итоге на 10-й позиции табели о рангах.



ADAC Формула-4. Итоговое положение (топ-10):

1. Оливер Бирман (Van Amersfoort Racing) — 295 очков

2. Тим Трамнитц (US Racing) — 269

3. Люк Браунинг (US Racing) — 222

4. Виктор Бернье (R-ace GP) — 167

5. Никита Бедрин (Van Amersfoort Racing) — 147

6. Владислав Ломко (US Racing) — 133

7. Джошуа Дюфек (Van Amersfoort Racing) — 127

8. Алекс Данн (US Racing) — 74

9. Себастьян Монтойя (Prema Powerteam) — 72

10. Кирилл Смаль (Prema Powerteam) — 70.