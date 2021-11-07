Общий зачёт Формулы-1: Ферстаппен увеличил отрыв от Хэмилтона до 19 очков

После гонки Гран-при Мехико Формулы-1 увеличился отрыв лидера в личном зачёте: Макс Ферстаппен благодаря победе в гонке отыграл у Льюиса Хэмилтона семь очков и теперь опережает пилота «Мерседеса» на 19. В командном зачёте «Феррари» вышла на третье место, опередив «Макларен».
Формула-1. Общий зачёт
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 312,5 очка
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 293,5
3. Валттери Боттас («Мерседес») – 185
4. Серхио Перес («Ред Булл») – 165
5. Ландо Норрис («Макларен») – 150
6. Шарль Леклер («Феррари») – 138
7. Карлос Сайнс («Феррари») – 130.5
8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 105
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 86
10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 60
11. Эстебан Окон («Альпин») – 46
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 42
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 26
14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 20
15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 10
17. Николас Латифи («Уильямс») – 7
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 1
19. Мик Шумахер («Хаас») – 0
20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0
21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.
Кубок конструкторов:
1. «Мерседес» – 478,5 очка
2. «Ред Булл» – 477,5
3. «Феррари» – 268,5
4. «Макларен» – 255
5. «Альпин» – 106
6. «Альфа Таури» – 106
7. «Астон Мартин» – 68
8. «Уильямс» – 23
9. «Альфа Ромео» – 11
10. «Хаас» – 0.
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