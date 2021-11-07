Общий зачёт Формулы-1: Ферстаппен увеличил отрыв от Хэмилтона до 19 очков

После гонки Гран-при Мехико Формулы-1 увеличился отрыв лидера в личном зачёте: Макс Ферстаппен благодаря победе в гонке отыграл у Льюиса Хэмилтона семь очков и теперь опережает пилота «Мерседеса» на 19. В командном зачёте «Феррари» вышла на третье место, опередив «Макларен».



Формула-1. Общий зачёт



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 312,5 очка

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 293,5

3. Валттери Боттас («Мерседес») – 185

4. Серхио Перес («Ред Булл») – 165

5. Ландо Норрис («Макларен») – 150

6. Шарль Леклер («Феррари») – 138

7. Карлос Сайнс («Феррари») – 130.5

8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 105

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 86

10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 60

11. Эстебан Окон («Альпин») – 46

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 42

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 26

14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 20

15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 10

17. Николас Латифи («Уильямс») – 7

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 1

19. Мик Шумахер («Хаас») – 0

20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0

21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.



Кубок конструкторов:



1. «Мерседес» – 478,5 очка

2. «Ред Булл» – 477,5

3. «Феррари» – 268,5

4. «Макларен» – 255

5. «Альпин» – 106

6. «Альфа Таури» – 106

7. «Астон Мартин» – 68

8. «Уильямс» – 23

9. «Альфа Ромео» – 11

10. «Хаас» – 0.