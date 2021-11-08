Тото Вольф: странно, что стюарды не оштрафовали Риккардо за столкновение с Боттасом

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал столкновение Даниэля Риккардо и Валттери Боттаса на Гран-при Мексики. Функционер выразил удивление, что стюарды не рассматривали данный инцидент.



«Уверен, что стюардам стоило повнимательнее взглянуть на этот момент. Очень странно, что Риккардо не был оштрафован, такую возможность даже не рассмотрели», — приводит слова Вольфа PlanetF1.



Гран-при Мексики. Итоговая классификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +16,555

3. Серхио Перес («Ред Булл») +17,552

4. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.03,845

5. Шарль Леклер («Феррари») +1.21,037

6. Карлос Сайнс («Феррари») +1 круг

7. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг

10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг

11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

12. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг

13. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2 круга

15. Валттери Боттас («Мерседес») +2 круга

16. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга

17. Николас Латифи («Уильямс») +2 круга

18. Никита Мазепин («Хаас») +3 круга

19. Юки Цунода («Альфа Таури») — сход

20. Мик Шумахер («Хаас») — сход.