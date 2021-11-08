В ФИА прокомментировали отсутствие штрафов за столкновение Риккардо и Боттаса
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Гоночный директор ФИА Майкл Маси прокомментировал столкновение Даниэля Риккардо и Валттери Боттаса на Гран-при Мексики. Напомним, по итогам инцидента никто не был оштрафован, чем выразили недовольство в «Мерседесе».
«Я бы не сказал, что наши стюарды непоследовательны, потому что каждую ситуацию нужно рассматривать в отдельности. Например, когда мы штрафовали Гасли в Турции, там была влажная трасса, а в Мексике — сухая. Конфигурации поворота тоже совершенно разные. Факторов очень много, включая количество машин поблизости и многое другое. Стюарды считают, что столкновение Риккардо и Боттаса было гоночным инцидентом. Если честно, я вообще не обратил на эту ситуацию особого внимания», — цитирует Маси PlanetF1.
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