Хэмилтон обратился к Боттасу после критики за поведение на старте Гран-при Мексики

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон обратился к своему напарнику Валттери Боттасу после обвинений в провале на старте Гран-при Мексики. Напомним, гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен начинал гонку третьим, но сумел быстро обойти Хэмилтона и Боттаса. После этого Хэмилтон выразил удивление действиями своего напарника.



«У каждого могут быть неудачные дни. После того, как я сказал, что Боттас оставил калитку открытой, на него набросились с критикой. Но мы одна команда, мы побеждаем вместе и проигрываем вместе. За успех и поражение не может быть ответственным только один человек. Вы можете победить нас, но вам нас не сломать. Валттери, проехали. Движемся дальше», — написал Льюис Хэмилтон в своём «инстаграме».



После Гран-при Мексики преимущество Макса Ферстаппена над Хэмилтоном в личном зачёте выросло до 19 очков.

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