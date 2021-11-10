Представитель Мазепина опроверг информацию о том, что Никиту выгнали из ночного клуба
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Российского пилота команды Формулы-1 «Хаас» Никиту Мазепина не выгоняли из ночного клуба в Мексике, о чём сообщил представитель гонщика. Ранее несколько изданий сообщили, что Мазепина выгнали из клуба, где он был в компании Джорджа Расселла, Александера Албона и нескольких сотрудников «Хааса».
«Никто никого не выгонял. В этот день в «Хаас» после Гран-при отмечали уход одного из инженеров. Никита по этому случаю заказал столик для команды. Так получилось, что инженеров вначале отказалась впускать в клуб охрана. Однако через некоторое время Никита, объяснив ситуацию, добился того, чтобы инженеров впустили, и дальше они несколько часов отмечали уход коллеги», — приводит слова представителя Мазепина «РБК-Спорт».
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