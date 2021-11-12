Боттас признался, что покинул бы «Мерседес», даже если бы получил новый контракт на 1 год

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас признался, что покинул бы немецкую команду, даже если бы получил новый однолетний контракт.
«Тото Вольф знал, что в какой-то временной отрезок нам нужно будет принимать решение. Но для себя я к тому моменту уже решил, что если не смогу провести два года или больше с «Мерседесом», то определённо буду искать что-нибудь новое.
Вопрос был прост: сможет ли он предложить мне ещё два года или больше? Он сказал, что не сможет. И после этого ситуация стала предельно простой. Тогда уже вполне естественно было дать контракт Джорджу, ведь он долгое время был частью команды. Кроме того, он представитель нового поколения, а это то, что так развивает наш спорт. Что касается меня, то ничего страшного. Я действительно счастлив», — приводит слова Боттаса The Race со ссылкой на подкаст Beyond The Grid.
Со следующего сезона Боттас будет выступать за «Альфа Ромео», на его место в «Мерседес» придёт Джордж Расселл.
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