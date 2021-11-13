«Знаю, что оба будут расстроены». Штайнер похвалил Шумахера и Мазепина

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер подвёл итоги квалификации Гран-при Бразилии, где Мик Шумахер и Никита Мазепин показали 19-й и 20-й результаты.



«Для Мика и Никиты была непростая задача на трассе: у них обоих была всего лишь одна тренировка на новой трассе. В таких обстоятельствах, думаю, они оба отлично поработали в квалификации. Их финальные попытки выглядели хорошо, но, к сожалению, последнее время Мика удалили, а у Никиты была ошибка в конце круга после хорошего первого сектора. Они могут быть довольны своими усилиями, но знаю, что оба будут расстроены. Посмотрим, как завтра сложится спринт. Возможно, представится возможность для чего-либо — в зависимости от условий», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».