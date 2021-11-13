Льюису Хэмилтону грозит дисквалификация из-за несоответствия машины регламенту

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рискует потерять поул-позишен на спринтерскую гонку Гран-при Бразилии Формулы-1. Технические проверки после квалификации обнаружили, что на его автомобиле некорректно работала система DRS: когда она активировалась, то раскрытие системы составляло больше максимально разрешённых 85 миллиметров. Это нарушение статьи 3.6.3 технического регламента Формулы-1 2021 года.
Решение по тому, стоит ли наказывать Хэмилтона и как именно, примут стюарды Гран-при Бразилии Формулы-1. Однако если они признают, что автомобиль нарушал технический регламент Формулы-1, то Льюис неизбежно получит дисквалификацию и будет вынужден начать субботний спринт с двадцатой и последней позиции.
Представители «Мерседеса» приглашены на встречу со стюардами в 19:15 по местному времени (1:15 мск).
- 13 ноября 2021
-
01:24
-
01:01
-
00:57
-
00:40
-
00:16
-
00:08
-
00:03
- 12 ноября 2021
-
23:45
-
23:06
-
22:40
-
21:39
-
20:59
-
20:00
-
19:33
-
18:41
-
18:31
-
17:56
-
17:17
-
17:06
-
16:01
-
14:58
-
14:00
-
13:56
-
12:36
-
11:48
-
11:13
-
10:16
-
09:48
-
00:40
- 11 ноября 2021
-
23:28
-
22:10
-
20:48
-
19:03
-
18:44
-
17:58