Льюису Хэмилтону грозит дисквалификация из-за несоответствия машины регламенту

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рискует потерять поул-позишен на спринтерскую гонку Гран-при Бразилии Формулы-1. Технические проверки после квалификации обнаружили, что на его автомобиле некорректно работала система DRS: когда она активировалась, то раскрытие системы составляло больше максимально разрешённых 85 миллиметров. Это нарушение статьи 3.6.3 технического регламента Формулы-1 2021 года.



Решение по тому, стоит ли наказывать Хэмилтона и как именно, примут стюарды Гран-при Бразилии Формулы-1. Однако если они признают, что автомобиль нарушал технический регламент Формулы-1, то Льюис неизбежно получит дисквалификацию и будет вынужден начать субботний спринт с двадцатой и последней позиции.



Представители «Мерседеса» приглашены на встречу со стюардами в 19:15 по местному времени (1:15 мск).