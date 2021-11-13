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Судьи отложили решение по возможному наказанию Хэмилтона до утра субботы

Судьи отложили решение по возможному наказанию Хэмилтона до утра субботы
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Стюарды Гран-при Бразилии Формулы-1 постановили отложить вынесение решения по возможному наказанию британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона до утра субботы, 13 ноября.

Ранее техническая проверка после квалификации Гран-при Бразилии выявила, что машина Хэмилтона не соответствует регламенту Формулы-1: при активированном состоянии системы DRS расстояние между двумя закрылками заднего антикрыла составляло больше разрешённых 85 миллиметров.

В своём промежуточном решении стюарды постановили, что они ожидают дополнительных данных и фактов, которые будут им доступны только в субботу. До вынесения решения заднее антикрыло в собранном виде будет демонтировано с болида Льюиса Хэмилтона и опломбировано.

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