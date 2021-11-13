Судьи отложили решение по возможному наказанию Хэмилтона до утра субботы
Поделиться
Стюарды Гран-при Бразилии Формулы-1 постановили отложить вынесение решения по возможному наказанию британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона до утра субботы, 13 ноября.
Ранее техническая проверка после квалификации Гран-при Бразилии выявила, что машина Хэмилтона не соответствует регламенту Формулы-1: при активированном состоянии системы DRS расстояние между двумя закрылками заднего антикрыла составляло больше разрешённых 85 миллиметров.
В своём промежуточном решении стюарды постановили, что они ожидают дополнительных данных и фактов, которые будут им доступны только в субботу. До вынесения решения заднее антикрыло в собранном виде будет демонтировано с болида Льюиса Хэмилтона и опломбировано.
Комментарии
- 13 ноября 2021
-
04:04
-
03:12
-
03:06
-
02:59
-
01:51
-
01:24
-
01:01
-
00:57
-
00:40
-
00:16
-
00:08
-
00:03
- 12 ноября 2021
-
23:45
-
23:06
-
22:40
-
21:39
-
20:59
-
20:00
-
19:33
-
18:41
-
18:31
-
17:56
-
17:17
-
17:06
-
16:01
-
14:58
-
14:00
-
13:56
-
12:36
-
11:48
-
11:13
-
10:16
-
09:48
-
00:40
- 11 ноября 2021
-
23:28
Партнерский контент