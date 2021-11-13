Угроза исключения Хэмилтона из протокола квалификации возникла после запроса «Ред Булл»

Подозрения «Ред Булл» в отношении закрылка заднего антикрыла «Мерседеса» и некорректная работа системы DRS на болиде британца Льюиса Хэмилтона — два разных случая, которые просто произошли почти одновременно. Об этом сообщает Auto Motor und Sport.



Примечательно, однако, другое. Риск Хэмилтона потерять поул-позишен на стартовой решётке в спринтерской гонке Гран-при Бразилии возник после запроса в Международную автомобильную федерацию команды «Ред Булл», обратившей внимание на заднее крыло «Мерседеса» за час до квалификации Гран-при.



Именно после проведённой проверки была обнаружена некорректная работа системы DRS. Оказалось, что когда она активировалась, то раскрытие системы составляло больше максимально разрешённых 85 миллиметров. Это нарушение статьи 3.6.3 технического регламента Формулы-1 2021 года.

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