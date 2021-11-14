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Ферстаппен прокомментировал второе место в спринт-квалификации Гран-при Бразилии

Ферстаппен прокомментировал второе место в спринт-квалификации Гран-при Бразилии
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги спринт-квалификации Гран-при Бразилии, в которой он финишировал вторым, проиграв старт пилоту «Мерседеса» Валттери Боттасу.

«Старт прошёл не лучшим образом, мы были на более жёстком типе шин, что тоже не сыграло нам на руку. В частности, было непросто добиться от шин должной работоспособности, но, тем не менее, темп был неплохим.

На этой трассе практически невозможно обгонять после того, как ты приблизишься к сопернику. „Мерседесы“ очень быстры на прямых, поэтому нужно идеально пройти последний поворот, чтобы обогнать. Сегодня это было невозможно, но завтра мы попробуем ещё раз», — приводит слова Макса Ферстаппена RacingNews365.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон финишировал на пятой позиции после старта с последнего места из-за дисквалификации в квалификации.

Россиянин Никита Мазепин финишировал 20-м, его напарник Мик Шумахер пришёл к финишу 19-м.

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