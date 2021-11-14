Вольф объяснил свою матерную реплику после прорыва Хэмилтона на пятое место

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал фразу «К чёрту их всех» (в оригинале использовано более грубое слово — Прим. «Чемпионата»), сказанную им Льюису Хэмилтону после финиша спринт-квалификации Гран-при Бразилии. Хэмилтон из-за дисквалификации стартовал в субботней гонке последним, однако смог прорваться за 24 круга до пятой позиции.



«Я не говорил о каких-либо пунктах регламента. Это в целом наш настрой. Вчера нашу машину проверили, а сегодня за два часа до гонки выяснилось, то мы дисквалифицированы. Это грустно, потому что в Формуле-1 есть определённый протокол, которому мы должны следовать.



Мы не прошли последовательные тесты, превышение было крошечным. В прошлом это бы означало, что мы должны исправить деталь. Это было в случае с задним крылом „Ред Булл“ на прошлой неделе. Крыло просто повредилось во время квалификации. Но, будем честны, стюарды хорошо выполнили свою работу. Мы не прошли тест, их аргументы стоит уважать. Мы решили не подавать апелляцию по философским причинам. Если судьи вынесли решение, его нужно принять, и это работает в обе стороны», — приводит слова Вольфа Sky Sports.