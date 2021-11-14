«У нас был недостаток в скорости». Вольф не согласен с дисквалификацией Хэмилтона

Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что считает несправедливой дисквалификацию пилота команды Льюиса Хэмилтона после квалификации Гран-при Бразилии. По словам Вольфа, система DRS была сломана и не давала британцу никакого преимущества.



«Ощущения после дисквалификации? Я не верил. Я не верил в то, как всё сложилось. Это трудная ситуация, стюардам нужно думать конкретно о ней, а не о картине в чемпионате в целом. Но сам процесс, что когда было обнаружено, что мы слегка не вписываемся в тест — мы говорим о двух десятых миллиметра — то нам не позволяют починить деталь, как обычно происходит, а вместо этого сообщают обо всём стюардам… В этот момент пуля была выпущена из пистолета.



Мы думали, что всё в порядке. Крыло было повреждено: с одной стороны всё было в порядке, посередине — в порядке, справа — не в порядке. Это означало, что по факту у нас был недостаток в скорости. Мы думали, что с учётом всех этих аспектов ФИА скажет, что было повреждение и потому мы не нарушали правил.



У всех крыльев одинаковые спецификации. Мы долгое время их не меняли. Плохое антикрыло и крыло с машины Валттери прошли все тесты прежде. Ничего не изменилось. Но вчера оно сломалось с одной стороны — просто износилось или было повреждено во время квалификации, как это и признали сами стюарды. Они сказали, что с нашей стороны не было никаких плохих намерений, но мы дисквалифицированы. Честно, я не мог в это поверить. Думал, что Рон Мидоус (спортивный директор „Мерседеса“. — Прим. „Чемпионата“) шутил, когда увидел сообщение от него в „Вотсапе“. Происходят такие странные вещи», — приводит слова Вольфа Motorsport Week.