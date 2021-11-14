Хэмилтон: это был самый сложный уик-энд в карьере. Ощущения — как после первой победы

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от победы на Гран-при Бразилии. Гонщик «серебряных стрел» начинал гонку с 10-го места.



«Вот это гонка! Команда проделала великолепную работу, Валттери отлично выступил, мы постарались набрать как можно больше очков. Я атаковал изо всех сил. Сначала я оказался последним в спринте, потом получил ещё штраф в пять позиций. Наверное, это самый тяжёлый уик-энд в моей карьере. Хотя мой отец сказал, что в «Формуле-3» в 2004 году я стартовал последним в Бахрейне и сначала финишировал 10-м, а затем выиграл.



Даже не думал, что мы сможем так сильно сократить отставание. Потом всё стало складываться не в нашу пользу, но сдаваться нельзя никогда. Не прекращай бороться — таким был мой девиз. Ощущения сейчас — как после первой победы, потому что я давно не выигрывал», – цитирует Хэмилтона Sky Sports.