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Льюис Хэмилтон заявил, что сразу знал, что судьи не оштрафуют Макса Ферстаппена

Льюис Хэмилтон заявил, что сразу знал, что судьи не оштрафуют Макса Ферстаппена
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после выигранного Гран-при Бразилии поделился мнением о гоночном инциденте с Максом Ферстаппеном. В одном из эпизодов гонщик «Ред Булл» пытался выдавить Хэмилтона с трассы, но стюарды решили, что Ферстаппен не будет оштрафован.

«Когда стюарды сказали, что собираются провести расследование, я сразу знал, какое решение они собираются принять. Правильное оно или неправильное. Я не позволял этим мыслям беспокоить меня, просто продолжал гонку», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Гран-при Бразилии. Итоговая классификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 71 круг
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10,496
3. Валттери Боттас («Мерседес») +13,576
4. Серхио Перес («Ред Булл») +39,540
5. Шарль Леклер («Феррари») +49,517
6. Карлос Сайнс («Феррари») +51,820
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг
9. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
13. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
16. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
17. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга
18. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга
19. Даниэль Риккардо («Макларен») — сход
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход.

Невероятная победа Хэмилтона в Бразилии: за сутки — с 20-го места на первое! Невероятная победа Хэмилтона в Бразилии: за сутки — с 20-го места на первое!
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