Цунода — про столкновение со Строллом: он просто не посмотрел в зеркала

Гонщик команды Формулы-1 «Альфа Таури» Юки Цунода прокомментировал итоги Гран-при Бразилии, где он занял 15-е место. Также японец высказался о своём столкновении с пилотом «Астон Мартин» Лэнсом Строллом.



«Я очень расстроен. Мы угадали с резиной, выбрав «софт» для старта, но столкновение со Строллом испортило мне гонку. Он просто не посмотрел в зеркала – и мы столкнулись. Жаль, что я ещё и получил штраф.



До финиша я ехал на повреждённом болиде, но такое порой случается. Буду работать, чтобы в следующий раз выступить лучше», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Альфа Таури».



Гран-при Бразилии. Итоговая классификация



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 71 круг

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10,496

3. Валттери Боттас («Мерседес») +13,576

4. Серхио Перес («Ред Булл») +39,540

5. Шарль Леклер («Феррари») +49,517

6. Карлос Сайнс («Феррари») +51,820

7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг

8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг

9. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг

10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

13. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг

16. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг

17. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга

18. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга

19. Даниэль Риккардо («Макларен») — сход

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход.