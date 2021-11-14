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Цунода — про столкновение со Строллом: он просто не посмотрел в зеркала

Цунода — про столкновение со Строллом: он просто не посмотрел в зеркала
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Гонщик команды Формулы-1 «Альфа Таури» Юки Цунода прокомментировал итоги Гран-при Бразилии, где он занял 15-е место. Также японец высказался о своём столкновении с пилотом «Астон Мартин» Лэнсом Строллом.

«Я очень расстроен. Мы угадали с резиной, выбрав «софт» для старта, но столкновение со Строллом испортило мне гонку. Он просто не посмотрел в зеркала – и мы столкнулись. Жаль, что я ещё и получил штраф.

До финиша я ехал на повреждённом болиде, но такое порой случается. Буду работать, чтобы в следующий раз выступить лучше», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Альфа Таури».

Гран-при Бразилии. Итоговая классификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 71 круг
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10,496
3. Валттери Боттас («Мерседес») +13,576
4. Серхио Перес («Ред Булл») +39,540
5. Шарль Леклер («Феррари») +49,517
6. Карлос Сайнс («Феррари») +51,820
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг
9. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
13. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
16. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
17. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга
18. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга
19. Даниэль Риккардо («Макларен») — сход
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход.

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