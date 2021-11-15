Ветров: если Хэмилтон привык, что все уступают ему дорогу, от этой привязи надо отходить

Известный российский автоспортивный менеджер, первый тренер Сергея Сироткина Николай Ветров поделился своим мнением о решении стюардов Гран-при Бразилии Формулы-1 не наказывать гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена за жёсткую оборону от пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. В результате действий голландца оба пилота выехали за пределы трассы. Через некоторое время Хэмилтону всё же удалось обогнать Ферстаппена.

«Это борьба. Если судьи не наказали, то правильно сделали. Каждый видит по зеркалам, представляет. Если Льюис привык, что все уступают ему дорогу, когда он едет, то от этой привязи надо отходить.

Что касается фаворита в борьбе за титул, то есть надежда, что победит Макс. А Льюису свою корону снимать надо», — заявил Ветров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.