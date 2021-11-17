Перес вспомнил подиум в Катаре с «добрыми друзьями» Петровым и Хюлькенбергом
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Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес поделился воспоминаниями о том, как уже выступал на трассе «Лосайл», которая в эти выходные впервые в истории примет Гран-при Катара Формулы-1. В феврале 2009 года на «Лосайле» прошёл этап зимней серии GP2 Asia, где в обеих гонках на подиум поднялись Перес, а также россиянин Виталий Петров и немец Нико Хюлькенберг. Хюлькенберг и Перес записали на свой счёт по одной победе, а Петров занял третье и второе места. Серхио выложил фотографию с подиума второй гонки, которую он выиграл, опередив Петрова и Хюлькенберга.
«Мой последний раз в Катаре. Тогда я разделил подиум с двумя моими добрыми друзьями Виталием Петровым и Нико Хюлькенбергом», — написал Перес в подписи к фотографии.
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