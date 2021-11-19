Формула-1. Гран-при Катара. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Сегодня, 19 ноября, на стационарном автодроме «Лосайл» в Дохе состоятся пятничные тренировки 20-го этапа сезона-2021 Формулы-1 — Гран-при Катара. Первая сессия свободной практики стартует в 20:30 по московскому времени, вторая начнётся в 13:30.



После 19-го этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин пока не набрал ни одного очка и занимает 21-ю позицию.



«Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.



Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Катара Формулы-1



Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Катара Формулы-1