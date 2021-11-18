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«Очень приятно». Шумахер поддержал Мазепина после квалификации в Бразилии

«Очень приятно». Шумахер поддержал Мазепина после квалификации в Бразилии
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал, как его напарник Мик Шумахер отреагировал на его эмоциональное интервью после пятничной квалификации Гран-при Бразилии. Напомним, Никита после завершения пятничной соревновательной программы в Бразилии едва не сдержал слёз во время интервью.

«На удивление Гюнтер мне ничего не сказал по этому поводу. Я обсудил это почти со всеми своими близкими коллегами. Мик Шумахер поинтересовался, как у меня дела, это было очень приятно, хороший знак с его стороны. Но Гюнтер не задавал вопросов», — передаёт слова Никиты Мазепина корреспондент «Чемпионата» Александр Кожевников.

По итогам гонки в Бразилии Никита Мазепин финишировал на 17-й позиции, впереди партнёра по команде, попавшего в ходе заезда в аварию с гонщиком «Альфа Ромео» Кими Райкконеном.

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