«Очень приятно». Шумахер поддержал Мазепина после квалификации в Бразилии

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал, как его напарник Мик Шумахер отреагировал на его эмоциональное интервью после пятничной квалификации Гран-при Бразилии. Напомним, Никита после завершения пятничной соревновательной программы в Бразилии едва не сдержал слёз во время интервью.



«На удивление Гюнтер мне ничего не сказал по этому поводу. Я обсудил это почти со всеми своими близкими коллегами. Мик Шумахер поинтересовался, как у меня дела, это было очень приятно, хороший знак с его стороны. Но Гюнтер не задавал вопросов», — передаёт слова Никиты Мазепина корреспондент «Чемпионата» Александр Кожевников.



По итогам гонки в Бразилии Никита Мазепин финишировал на 17-й позиции, впереди партнёра по команде, попавшего в ходе заезда в аварию с гонщиком «Альфа Ромео» Кими Райкконеном.