Формула-1. Гран-при Катара. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 17:00
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Сегодня, 21 ноября, на стационарном автодроме «Лосайл» в Дохе состоится гонка 20-го этапа сезона-2021 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Катара.
После 19-го этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик американской команды «Хаас» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Формуле-1, — пока не набрал ни одного очка и занимает в общем зачёте 21-ю позицию.
Начало гонки запланировано на 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой:
Формула-1. Гран-при Катара — 2021. Онлайн-трансляция гонки
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