Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Катара.



«Сегодня был наш первый опыт работы на этой трассе, в том числе в вечерних условиях во второй практике. Главной целью было понять, как машина работает здесь в подобных условиях. Я замиетил большую разницу между работой шин «софт» и «медиум». При этом мой быстрый круг на «софте» получился далеко не лучшим.



Это наш первый Гран-при в Катаре, поэтому нам предстоит ещё со мноргим разобраться. Трасса мне понравилась, по ней интересно гонять. Сможем ли мы бороться за поул и пгобеду? пока рано об этом говорить. Нам нужно многое проанализировать», — приводит слова Макса Ферстаппена Speed Week.



По итогам второй тренировки Ферстаппен показал третий результат.