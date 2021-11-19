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Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Катара

Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Катара
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Катара.

«Сегодня был наш первый опыт работы на этой трассе, в том числе в вечерних условиях во второй практике. Главной целью было понять, как машина работает здесь в подобных условиях. Я замиетил большую разницу между работой шин «софт» и «медиум». При этом мой быстрый круг на «софте» получился далеко не лучшим.

Это наш первый Гран-при в Катаре, поэтому нам предстоит ещё со мноргим разобраться. Трасса мне понравилась, по ней интересно гонять. Сможем ли мы бороться за поул и пгобеду? пока рано об этом говорить. Нам нужно многое проанализировать», — приводит слова Макса Ферстаппена Speed Week.

По итогам второй тренировки Ферстаппен показал третий результат.

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