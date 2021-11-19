Штайнер прокомментировал ситуацию с трещиной шасси на болиде Мазепина

Руководитель американской команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер прокомментировал проблему, с которой столкнулся российский пилот Никита Мазепин на Гран-при Катара. Мазепин пропустил вторую пятничную тренировку из-за трещины в шасси.



«Несколько непростая первая тренировка для Никиты. Когда мы ехали на новую трассу, то не ожидали некоторых испытаний, с которыми тут столкнёмся — речь идёт о бордюрах. Другие сломали на них днища, а мы продвинулись ещё чуть дальше и повредили шасси — пришлось его менять. Никита был на гоночной траектории, однако бордюры повредили автомобиль в первой практике, и на этом день для него был завершён. Команда меняет шасси на запасное, мы будем снова готовы к субботе, к третьей тренировке», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».

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