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Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги тренировок Гран-при Катара

Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги тренировок Гран-при Катара
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Катара.

«Это был непростой день, я не знаю точно, насколько велика разница между нами и соперниками, но я определённо далёк от эталонных показателей. Это новая трасса, здесь приемлемо пилотировать, довольно приятно и без особых проблем, но все эти скоростные повороты довольно тяжелы с физической точки зрения. Нам нужно прибавить в скорости, но мы проехали много кругов, на которых получили важные данные, на которые стоит обратить внимание сегодня вечером. Посмотрим, какого прогресса мы сможем добиться завтра», — приводит слова Льюиса Хэмилтон пресс-служба команды.

По итогам обеих тренировок Льюис Хэмилтон становился четвёртым. Напомним, лучшее время во второй тренировке установил напарник Хэмилтона Валттери Боттас.

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