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Ферстаппен: у нас больше проблем, чем обычно

Ферстаппен: у нас больше проблем, чем обычно
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги квалификации Гран-при Катара, которую он закончил со вторым результатом.

«В квалификации нам не хватило скорости. Серхио не удалось даже выйти в третий сегмент, что явно демонстрирует, что у нас больше проблем, чем обычно. Конечно, сегодня хотелось большего.

Сложно сказать, какой фактор будет решающим для судьбы гонки, потому что мы впервые на этой трассе, но я не думаю об этом. Нужно сосредоточиться на старте, а затем посмотреть, как всё сложится», — приводит слова Макса Ферстаппена BBC.

Напомним, поул по итогам квалификации завоевал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Со второго ряда в воскресной гонке будут стартовать напарник Хэмилтона Валттери Боттас и гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли.

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