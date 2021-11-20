Ферстаппен: у нас больше проблем, чем обычно
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги квалификации Гран-при Катара, которую он закончил со вторым результатом.
«В квалификации нам не хватило скорости. Серхио не удалось даже выйти в третий сегмент, что явно демонстрирует, что у нас больше проблем, чем обычно. Конечно, сегодня хотелось большего.
Сложно сказать, какой фактор будет решающим для судьбы гонки, потому что мы впервые на этой трассе, но я не думаю об этом. Нужно сосредоточиться на старте, а затем посмотреть, как всё сложится», — приводит слова Макса Ферстаппена BBC.
Напомним, поул по итогам квалификации завоевал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Со второго ряда в воскресной гонке будут стартовать напарник Хэмилтона Валттери Боттас и гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли.
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