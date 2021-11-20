Тото Вольф доволен, что Макс Ферстаппен стартует вторым
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Руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги квалификации Гран-при Катара Формулы-1.
«Думаю, мы бы и сами выбрали вариант с первым и третьим местами на стартовой решётке, потому что это чистая сторона трассы и не проводится гонок поддержки. Всё должно быть в порядке, хотя ты никогда не знаешь наверняка. Если Макс сумеет хорошо стартовать и ему удастся удержать лидерство после первого поворота, то всё станет гораздо труднее.
»Ред Булл" сегодня проделал отличную работу в плане максимальной скорости на прямых — и при этом с большим антикрылом, так что они тоже прибавили. Нам просто нужно хорошо финишировать завтра, набрать очки и что-то отыграть", — приводит слова Вольфа Racingnews365.
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