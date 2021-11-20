Гасли прокомментировал потерю антикрыла и взрыв колеса в конце квалификации

Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал инцидент в конце квалификации Гран-при Катара, когда он сломал переднее антикрыло, осколки от которого повредили переднее правое колесо.



«На последнем круге в третьем сегменте я шёл с улучшением в полторы десятые, так что мог оказаться очень близко к Валттери. Не знаю, прибавлял он сам или нет, но наш круг складывался очень хорошо. В 15-м повороте я атаковал чуть сильнее, но для меня было весьма шокирующе потерять переднее антикрыло и взорвать переднюю покрышку.



Мы знаем, что наше переднее антикрыло довольно хрупкое по сравнению с крыльями соперников. Я терял его в Бахрейне, Монце и Сочи, когда проезжал по бордюрам. Похоже, оно очень хрупкое. Мне нужно изучить, что именно случилось, но не было похоже, что я выехал очень широко. Однако пострадало только крыло, с машиной всё должно быть в порядке», — приводит слова Гасли RaceFans.

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