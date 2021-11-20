Хэмилтон прокомментировал победу в квалификации Гран-при Катара

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Катара, по итогам которой британский гонщик завоевал поул.
«Вчерашний день получился очень тяжёлым. В четверг и пятницу я не очень хорошо себя чувствовал, поэтому тренировочные сессии получились сложными. Вчера я был не в самой лучшей форме, так что нам пришлось разобраться с этим. Я до полуночи работал с инженерами, которые всегда упорно трудятся и работают до поздней ночи. Они смогли найти области, где я могу прибавить.
Перед третьей тренировкой мы внесли много изменений, которые, похоже, принесли свои плоды. Я благодарен за то, что команда удачно находила время выезда из боксов, и я не попадал в трафик. Последний круг был просто замечательным. Со среды меня беспокоили боли в животе, но сегодня я чувствую себя фантастически. Вчера я хорошо спал, и это помогло», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
- 20 ноября 2021
-
21:16
-
21:11
-
21:06
-
20:54
-
20:44
-
20:43
-
20:39
-
20:33
-
19:28
-
18:55
-
18:05
-
17:47
-
17:17
-
16:34
-
15:15
-
15:01
-
14:51
-
14:01
-
13:10
-
12:33
-
11:31
-
10:09
-
10:00
-
09:49
-
01:05
- 19 ноября 2021
-
23:50
-
23:04
-
22:17
-
22:00
-
20:37
-
20:27
-
19:46
-
18:58
-
18:02
-
16:25