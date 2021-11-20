Хэмилтон прокомментировал победу в квалификации Гран-при Катара

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги квалификации Гран-при Катара, по итогам которой британский гонщик завоевал поул.



«Вчерашний день получился очень тяжёлым. В четверг и пятницу я не очень хорошо себя чувствовал, поэтому тренировочные сессии получились сложными. Вчера я был не в самой лучшей форме, так что нам пришлось разобраться с этим. Я до полуночи работал с инженерами, которые всегда упорно трудятся и работают до поздней ночи. Они смогли найти области, где я могу прибавить.



Перед третьей тренировкой мы внесли много изменений, которые, похоже, принесли свои плоды. Я благодарен за то, что команда удачно находила время выезда из боксов, и я не попадал в трафик. Последний круг был просто замечательным. Со среды меня беспокоили боли в животе, но сегодня я чувствую себя фантастически. Вчера я хорошо спал, и это помогло», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.